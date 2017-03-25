Маркес вернется на ринг в мае или июне

Мексиканский боксер Хуан Мануэль Маркес планирует провести бой в мае или июне текущего года.

Напомним, свой последний на данный момент бой Хуан Мануэль Маркес провел 17 мая 2014 года, когда победил Майка Альварадо единогласным решением судей.

Однако недавно мексиканец заявил, что готов вернуться в ринг и провести бой с Мигелем Котто в полусреднем весе. Предполагается, что поединок может состояться осенью текущего года.

Как сообщает WorldBoxingNews.net, Маркес еще месяц назад начал тренироваться. До осеннего боя с Котто он намерен провести еще один поединок в конце мая или начале июня нынешнего года.