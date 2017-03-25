Дубль Форсберга помог сборной Швеции разгромить Белоруссию

Сборная Швеции дома взяла верх над командой Белоруссии (4:0) в пятом туре отборочного цикла чемпионата мира-2018.

У хозяев поля отличились Эмиль Форсберг (19-я минута - с пенальти и 49-я), Маркус Берг (57-я) и Исаак Телин (77-я).

В группе А шведы набрали 10 очков и догнали лидирующую в группе Францию. Правда, у последней в запасе гостевая игра с Люксембургом. У Голландии 7 очков и в запасе выездная встреча с Болгарией.

Белорусы с двумя баллами на данный момент занимают пятое, предпоследнее место.

9 июня Швеция примет Францию, а Белоруссия в тот же день сыграет дома с Болгарией.