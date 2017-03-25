Дубль Форсберга помог сборной Швеции разгромить Белоруссию
Сборная Швеции дома взяла верх над командой Белоруссии (4:0) в пятом туре отборочного цикла чемпионата мира-2018.
У хозяев поля отличились Эмиль Форсберг (19-я минута - с пенальти и 49-я), Маркус Берг (57-я) и Исаак Телин (77-я).
В группе А шведы набрали 10 очков и догнали лидирующую в группе Францию. Правда, у последней в запасе гостевая игра с Люксембургом. У Голландии 7 очков и в запасе выездная встреча с Болгарией.
Белорусы с двумя баллами на данный момент занимают пятое, предпоследнее место.
9 июня Швеция примет Францию, а Белоруссия в тот же день сыграет дома с Болгарией.
Матч
Швеция - Белоруссия - 4:0 (1:0)
Голы
Форсберг 18 (1:0 - пен.). Форсберг 49 (2:0). Берг 57 (3:0). Телин 78 (4:0).
Состав
Швеция: Ольсен, Аугустинсон, Лустиг, Янссон, Гранквист, Дурмаз (Классон, 86), Экдаль (Йоханссон, 69), Хильемарк, Тойвонен (Телин, 74), Форсберг, Берг
Белоруссия: Горбунов, Шитов, Филипенко, Бордачёв (Володько, 70), Мартынович, Политевич, Гордейчук, Брессан, Маевский (Драгун, 65), Риос, Сигневич (Родионов, 71)
Предупреждения:
нет - Мартынович, 24
Судья:
Харальд Лехнер (Австрия)
Место и дата
25 марта 20:00, Френдс Арена, Текстовая трансляция