Сборные Андорры и Фарерских островов сыграли вничью
В рамках европейской квалификации ЧМ-2018 в группе B сборная Андорры не смогла дома переиграть команду Фарерских островов. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Отметим, что на 74-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален с поля полузащитник Фарерских островов Йоан Эдмундссон.
После этой игры сборная Фарерских островов, набрав пять очков в пяти встречах, занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы B. Андорра, набрав одно очко, находится на последнем месте.
В следующем туре, 9 июня, сборная Фарерских островов примет на своем поле Швейцарию. Андорра в тот же день сыграет со сборной Венгрии.
Матч
Андорра - Фарерские острова - 0:0
Место и дата
25 марта 20:00, , Онлайн-трансляция
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