Сборные Андорры и Фарерских островов сыграли вничью

В рамках европейской квалификации ЧМ-2018 в группе B сборная Андорры не смогла дома переиграть команду Фарерских островов. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что на 74-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален с поля полузащитник Фарерских островов Йоан Эдмундссон.

После этой игры сборная Фарерских островов, набрав пять очков в пяти встречах, занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы B. Андорра, набрав одно очко, находится на последнем месте.

В следующем туре, 9 июня, сборная Фарерских островов примет на своем поле Швейцарию. Андорра в тот же день сыграет со сборной Венгрии.