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Швейцария переиграла Латвию в квалификации ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках европейской квалификации ЧМ-2018 в группе B сборная Швейцарии переиграла команду Латвии со счетом 1:0.

В составе победителей единственный мяч на 66-й минуте встречи провел нападающий Йосип Дрмич, головой замкнувший передачу Адмира Мехмеди слева.

После этой игры сборная Швейцарии, набрав 15 очков в 5 встречах, укрепилась на первой строчке в своей группе. Латвия с 3 очками в активе занимает предпоследнюю строчку.

В следующем туре, 9 июня, сборная Швейцарии в гостях сыграет с командой Фарерских островов. В тот же день Латвия примет у себя сборную Португалии.

Матч

Швейцария - Латвия - 1:0 (0:0)

Голы

Дрмич 66 (1:0).

Место и дата

25 марта 20:00, , Онлайн-трансляция

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