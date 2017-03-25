Швейцария переиграла Латвию в квалификации ЧМ-2018

В рамках европейской квалификации ЧМ-2018 в группе B сборная Швейцарии переиграла команду Латвии со счетом 1:0.

В составе победителей единственный мяч на 66-й минуте встречи провел нападающий Йосип Дрмич, головой замкнувший передачу Адмира Мехмеди слева.

После этой игры сборная Швейцарии, набрав 15 очков в 5 встречах, укрепилась на первой строчке в своей группе. Латвия с 3 очками в активе занимает предпоследнюю строчку.

В следующем туре, 9 июня, сборная Швейцарии в гостях сыграет с командой Фарерских островов. В тот же день Латвия примет у себя сборную Португалии.