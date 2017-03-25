Босния разгромила Гибралтар в квалификации ЧМ-2018
В рамках европейской квалификации ЧМ-2018 в группе H сборная Боснии разгромила Гибралтар со счетом 5:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Авдия Вршаевич, Эдин Вишча, Эрмин Бичакчич и Ведад Ибишевич, оформивший дубль в этой встрече.
После этой игры сборная Боснии, набрав 10 очков в 5 встречах, занимает вторую строчку в турнирной таблицы группы H. Гибралтар, не имея очков в активе, занимает последнее место.
В следующем туре, 9 июня, сборная Гибралтар дома примет сборную Кипра. Сборная Боснии в тот же день сыграет с командой Греции.
Матч
Босния и Герцеговина - Гибралтар - 5:0 (2:0)
Голы
Ибишевич 4 (1:0). Ибишевич 43 (2:0). Вршаевич 52 (3:0). Вишча 56 (4:0). Бичакчич 90 (5:0).
Место и дата
25 марта 20:00, , Онлайн-трансляция
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