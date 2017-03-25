Босния разгромила Гибралтар в квалификации ЧМ-2018

В рамках европейской квалификации ЧМ-2018 в группе H сборная Боснии разгромила Гибралтар со счетом 5:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Авдия Вршаевич, Эдин Вишча, Эрмин Бичакчич и Ведад Ибишевич, оформивший дубль в этой встрече.

После этой игры сборная Боснии, набрав 10 очков в 5 встречах, занимает вторую строчку в турнирной таблицы группы H. Гибралтар, не имея очков в активе, занимает последнее место.

В следующем туре, 9 июня, сборная Гибралтар дома примет сборную Кипра. Сборная Боснии в тот же день сыграет с командой Греции.