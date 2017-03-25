Сборная Андорры впервые за 11 лет не пропустила гол

В рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года сборная Андорры принимала на своем поле сборную Фарерских островов.

Матч «футбольных карликов» завершился нулевой ничьей. Хозяева играли в большинстве четверть часа, но не смогли распечатать ворота соперника. Зато сохранили в неприкосновеннос ти свои, что происходит очень редко.

Серия поражений сборной Андорры в официальных матчах длилась более 11 лет. 3 сентября 2005 года команда сыграла вничью со сборной Финляндии. Примечательно, что матч также был домашним и завершился со счетом 0:0.

За всю историю выступления в отборочных турнирах к чемпионатам мира сборная Андорры набрала шесть очков (1 победа и 3 ничьи). Все 50 матчей в рамках отбора к чемпионатам Европы андоррцы проиграли.