Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА4 : 1Локомотив
Футбол  Црвена Звезда2 : 1Спартак
Футбол  Бельгия0 : 0Греция
Футбол  Швеция4 : 0Белоруссия
Футбол  Португалия2 : 0Венгрия
Футбол  Болгария2 : 0Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная Андорры впервые за 11 лет не пропустила гол

Андрей Тиссен
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года сборная Андорры принимала на своем поле сборную Фарерских островов.

Матч «футбольных карликов» завершился нулевой ничьей. Хозяева играли в большинстве четверть часа, но не смогли распечатать ворота соперника. Зато сохранили в неприкосновенности свои, что происходит очень редко.

Серия поражений сборной Андорры в официальных матчах длилась более 11 лет. 3 сентября 2005 года команда сыграла вничью со сборной Финляндии. Примечательно, что матч также был домашним и завершился со счетом 0:0.

За всю историю выступления в отборочных турнирах к чемпионатам мира сборная Андорры набрала шесть очков (1 победа и 3 ничьи). Все 50 матчей в рамках отбора к чемпионатам Европы андоррцы проиграли.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборные Андорры и Фарерских островов сыграли вничьюВ рамках европейской квалификации ЧМ-2018 в группе B сборная Андорры не смогла дома переиграть команду Фарерских островов. Встреча завершилась со счетом 0:0.Бернд Шторк: Товарищеский матч с Россией – отличная возможность подготовиться к АндорреГлавный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк рассказал о важности товарищеского матча с Россией.Венгрия забила четыре безответных гола в ворота АндоррыВенгрия одержала победу в матче отборочного турнира чемпионата мира с Андоррой (4:0) на «Групаме Арене» в Будапеште.Спортивный директор «Барселоны» наблюдал за игрой Лихтштайнера в матче квалификации ЧМ-2018Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Луисом Энрике планирует усилить защитную линию команды в ближайшее трансферное окно.Криштиану Роналду: В матче с Андоррой самым важным стал первый голНападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после крупной победы над командой Андорры в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 отметил, что самым важным голом в матче стал первый.Португалия не оставила шансов Андорре, Роналду оформил покерПортугалия не оставила шансов Андорре, Роналду оформил покерСборная Португалии в рамках 2-го тура квалификации ЧМ-2018 в России одержала разгромную победу над командой Андорры.Роналду оформил дубль в матче Португалия – АндорраСегодня в рамках отборочного этапа ЧМ-2018 в России сборная Португалии проводит игру с командой Андорры.Игорь Добровольский: С Андоррой очень тяжело играть, они закрываютсяГлавный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Андорры. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.Гол Армаша принес Молдавии победу над АндорройТоварищеский матч между сборными Андорры и Молдавии завершился победой молдавской сборной. Итоговый счет матча – 1:0.«Мы сыграли в русскую рулетку». Как Гусу Хиддинку и его парням помогли хорваты«Мы сыграли в русскую рулетку». Как Гусу Хиддинку и его парням помогли хорватыSovsport.ru – о самом главном чуде в истории российского футбола.Гари Линкер: Голландия превратилась в АндорруБывший форвард сборной Англии Гари Линекер раскритиковал сборную Голландии. Напомним, что голландцы не сумели пробиться в финальную часть Евро-2016.Босния и Герцеговина обыграла Кипр и вышла в стыковые матчи за право попасть на Евро-2016В заключительном туре группового этапа квалификации Евро-2016 сборная Боснии и Герцеговины обыграла Кипр и сохранила третье место в группе B.Ошибка Филимонова и дисквалификация АршавинаОшибка Филимонова и дисквалификация АршавинаSovsport.ru перед игрой с Черногорией вспоминает все последние матчи сборной России в отборочных турнирах к чемпионату Европы.Бельгия обыграла Андорру и напрямую вышла на Евро-2016В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2016 сборная Бельгии в гостях одержала победу над Андоррой со счетом 4:1.ЧМ-2018. Определились группы европейского отборочного турнира и соперники России по товарищеским матчамЧМ-2018. Определились группы европейского отборочного турнира и соперники России по товарищеским матчамВ субботу в Константиновском дворце в Стрельне прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира. Открыли церемонию президент России Владимир Путин и президент ФИФА Зепп Блаттер.Евро-2016. Квалификация. Латвия проиграла Голландии, Хорватия сыграла вничью с Италией и другие матчиРезультаты матчей шестого тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2016 года.В пяти матчах квалификации Евро-2016 сборная Гибралтара пропустила 27 мячейПосле пятого тур отборочного цикла Евро-2016 Гибралтар является худшей командой. В активе этой сборной, дебютирующей в европейской квалификации, нет ни одного набранного очка, а в пяти матчах было пропущено 27 мячей.Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины: С Андоррой нужно было сыграть с полной серьезностьюНаставник сборной Боснии и Герцеговины Мехмед Баждаревич прокомментировал исход матча с Андоррой (3:0) в квалификации Евро-2016.Хет-трик Джеко помог боснийцам обыграть АндорруФутболисты сборной Андорры в домашнем матче отборочного цикла чемпионата Европы-2016 проиграли команде Боснии и Герцеговины.Хет-трик Дамари принес сборной Израиля победу над АндорройФутболисты сборной Андорры в домашнем матче третьего тура группового этапа отборочного этапа чемпионата Европы проиграли команде Израиля – 1:4.
Футбол
Сборная Эстонии разошлась миром с Кипром
Футбол
Швейцария переиграла Латвию в квалификации ЧМ-2018
Футбол
Сборную России проверили на допинг (фото)
Хоккей
Букмекеры отдают преимущество «Магнитке» во втором матче серии с «Ак Барсом»
все новости
Андорра
Андорракалендарьстатистика