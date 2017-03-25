Сборная Андорры впервые за 11 лет не пропустила гол
В рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года сборная Андорры принимала на своем поле сборную Фарерских островов.
Матч
«футбольных карликов» завершился нулевой ничьей. Хозяева играли в
большинстве четверть часа, но не смогли распечатать ворота соперника.
Зато сохранили в неприкосновеннос
Серия поражений сборной Андорры в официальных матчах длилась более 11 лет. 3 сентября 2005 года команда сыграла вничью со сборной Финляндии. Примечательно, что матч также был домашним и завершился со счетом 0:0.
За всю историю выступления в отборочных турнирах к чемпионатам мира сборная Андорры набрала шесть очков (1 победа и 3 ничьи). Все 50 матчей в рамках отбора к чемпионатам Европы андоррцы проиграли.