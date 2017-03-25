Майкл Кин: Мне удалось доказать что в «МЮ» ошибались на мой счет
Защитник «Бернли» и сборной Англии Майкл Кин рассказал, что сумел проявить себя после ухода из «Манчестер Юнайтед».
- Я всегда думал, что если буду хорошо играть в
Премьер-лиге, то получу шанс в сборной Англии. Я всегда был уверен в своих
силах и думал, что смогу пробиться в состав «Манчестер Юнайтед». Но в клубе
сменилось несколько тренеров, а мое
положение оставалось прежним. Это заставило меня уйти. Желание доказать, что в
«МЮ» ошибались на мой счет, заставляло меня выкладываться еще больше. Похоже,
сейчас мне удалось доказать это, - передает слова Кина sportsmole.co.uk.
Напомним, что 24-летний Кин покинул «Манчестер Юнайтед» в 2015 году.
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