Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА4 : 1Локомотив
Футбол  Црвена Звезда2 : 1Спартак
Футбол  Бельгия0 : 0Греция
Футбол  Швеция4 : 0Белоруссия
Футбол  Португалия2 : 0Венгрия
Футбол  Болгария2 : 0Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Майкл Кин: Мне удалось доказать что в «МЮ» ошибались на мой счет

Источник:  SportsMoleКомментарии

Защитник «Бернли» и сборной Англии Майкл Кин рассказал, что сумел проявить себя после ухода из «Манчестер Юнайтед».

- Я всегда думал, что если буду хорошо играть в Премьер-лиге, то получу шанс в сборной Англии. Я всегда был уверен в своих силах и думал, что смогу пробиться в состав «Манчестер Юнайтед». Но в клубе сменилось несколько  тренеров, а мое положение оставалось прежним. Это заставило меня уйти. Желание доказать, что в «МЮ» ошибались на мой счет, заставляло меня выкладываться еще больше. Похоже, сейчас мне удалось доказать это, - передает слова Кина sportsmole.co.uk.

Напомним, что 24-летний Кин покинул «Манчестер Юнайтед» в 2015 году.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Легенды «Ливерпуля» победили легенд «Реала» (видео)В выставочном матче, который прошел в в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», легенды «Ливерпуля» взяли верх над легендами «Реала» со счетом 4:3.Михаэль Баллак: Полагаю, что у Терри уже есть определенные варианты продолжения карьерыБывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак поделился мнением о будущем капитана лондонской команды Джона Терри.«Интер» по-прежнему надеется договориться с Антонио КонтеМиланский «Интер» возобновил контакты с главным тренером «Челси» Антонио Конте.Моуринью намерен пригласить в «МЮ» 19-летнего турецкого защитникаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью проявляет интерес к молодому центральному защитнику Мериху Демиралю.Харт будет капитаном сборной Англии в матче с ЛитвойГолкипер сборной Англии Джо Харт назначен капитаном команды в матче отборочного турнира чемпионата мира с Литвой.Уго Льорис: О Мбаппе говорят везде, даже в АнглииГолкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис заявил, что остался под впечатлением от игры форварда «Монако» Килиана Мбаппе.Почеттино встретился с президентом «Барселоны»Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино провел встречу с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу. Общение произошло в ресторане «Фарга» в Барселоне, сообщает The Times.Роберто Мартинес: Лукаку живет футболом. Он может стать лучшим нападающим в миреГлавный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отметил прогресс нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку.«Лучше меня только Роналду и Месси». Что за парень обыграл всю сборную России«Лучше меня только Роналду и Месси». Что за парень обыграл всю сборную РоссииФорвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха играл за «МЮ» и сборную Англии, а теперь забивает за Кот-д’Ивуар, в том числе Акинфееву.Венгер намерен остаться в «Арсенале» и пригласить в команду Ляказетта, Толиссо и СидибеГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом сообщают французские СМИ.«Арсенал» намеревается выиграть борьбу у «Тоттенхэма» за игрока сборной ГерманииПолузащитник «Шальке 04» Леон Горецка может покинуть команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Daily Mirror.Робер Пирес: Самое главное для «Арсенала» – продлить контракт с ВенгеромБывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес высказался о ситуации Месута Озила и Алексиса Санчеса, отметив, что клуб должен в первую очередь думать о продлении контракт с наставником «пушкарей» Арсеном Венгером.Арсен Венгер: Мы были близки к подписанию контракта с СуаресомГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему не состоялся трансфер в лондонский клуб форварда сборной Уругвая Луиса Суареса, а также высказался о скандальных поступках игрока.Моуринью посетит матч Хорватия – Украина и проведет переговоры с ПеришичемГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» прибыл в Загреб. Он посетит матч квалификации ЧМ-2018 Хорватия – Украина.«Манчестер Сити» готов удовлетворить финансовые требования ДоннаруммыТренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой настаивает на усилении вратарской линии.Ольссон покинул «Вест Бромвич» после девяти лет в клубе и перешел в «Юргорден»Защитник «Вест Бромвича» Юнас Ольссон покинул команду. Он возвращается на родину и будет выступать за шведский «Юргорден».Абрамович согласовал с «Барселоной» трансфер Неймара, однако, Конте заблокировал переходКак сообщает Tuttomercatoweb, руководство «Челси» во главе с Романом Абрамовичем договорился с «Барселоной» о трансфере полузащитника Неймара.Луис Гарсия: Я люблю «Барселону», но мне хочется, чтобы Коутиньо еще пару лет поиграл за «Ливерпуль»Бывший Бывший нападающий «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Гарсия высказался о возможном трансфере полузащитника «красных» Фелиппе Коутиньо в каталонский клуб.Виллиан и Алдервейрелд могут стать одноклубниками в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продолжает поиски усиления состава. Об этом сообщает The Sun.«Рома» попытается воспользоваться ситуацией ДармианаЗащитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан задумался о смене клубной прописки. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.
Футбол
Сборная Эстонии разошлась миром с Кипром
Футбол
Швейцария переиграла Латвию в квалификации ЧМ-2018
Футбол
Сборную России проверили на допинг (фото)
Хоккей
Букмекеры отдают преимущество «Магнитке» во втором матче серии с «Ак Барсом»
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Бёрнли
Бёрнликалендарьстатистика
Майк Кин
Майк Кинвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости