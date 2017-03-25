Майкл Кин: Мне удалось доказать что в «МЮ» ошибались на мой счет

Защитник «Бернли» и сборной Англии Майкл Кин рассказал, что сумел проявить себя после ухода из «Манчестер Юнайтед».

- Я всегда думал, что если буду хорошо играть в Премьер-лиге, то получу шанс в сборной Англии. Я всегда был уверен в своих силах и думал, что смогу пробиться в состав «Манчестер Юнайтед». Но в клубе сменилось несколько тренеров, а мое положение оставалось прежним. Это заставило меня уйти. Желание доказать, что в «МЮ» ошибались на мой счет, заставляло меня выкладываться еще больше. Похоже, сейчас мне удалось доказать это, - передает слова Кина sportsmole.co.uk.



Напомним, что 24-летний Кин покинул «Манчестер Юнайтед» в 2015 году.