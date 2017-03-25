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Александр Бородюк: Мхитарян - лидер сборной Армении, но в футбол играет команда

Источник:  Sports.kzКомментарии

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк рассказал, с каким настроением команда подходит к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Арменией.

- Как вы планируете противодействовать лидеру сборной Армении Генриху Мхитаряну? 
- В футбол играют 11 человек, как показывает история. Конечно, в каждой команде есть лидеры. Безусловно, Генрих Мхитарян является таковым. В любом случае, на футбольном поле играет команда, и мы, как тренеры,  считаем, что только командными действиями можно решать большие задачи. Постараемся завтра порадовать наших болельщиков достойной игрой. 

- Каким будет план на игру? 
- План на игру обычно не распространяется публично. А вообще, в футболе всегда один план - постараться выиграть. А то, что касается тактики, - это обсуждается всегда внутри команды.

- Какой игры ждать от Армении завтра?
- Это покажет сама игра, и надеюсь, что обе команды покажут качественный футбол. Обычно в таких матчах проявляется характер, мастерство. Надеюсь, что болельщикам понравится матч. В спорте всегда побеждает сильнейший, и завтра будет хороший матч.

Игра в Ереване начнется в воскресенье в 19:00 мск.

Матч

Армения - Казахстан

Место и дата

26 марта 20:00, , Онлайн-трансляция



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