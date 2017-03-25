Александр Бородюк: Мхитарян - лидер сборной Армении, но в футбол играет команда
Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк
рассказал, с каким настроением команда подходит к матчу отборочного
турнира чемпионата мира-2018 с Арменией.
- Как вы планируете противодействовать лидеру сборной Армении Генриху Мхитаряну?
- В футбол играют 11 человек, как показывает история. Конечно, в каждой команде есть лидеры. Безусловно, Генрих Мхитарян является таковым. В любом случае, на футбольном поле играет команда, и мы, как тренеры, считаем, что только командными действиями можно решать большие задачи. Постараемся завтра порадовать наших болельщиков достойной игрой.
- Каким будет план на игру?
- План на игру обычно не распространяется публично. А вообще, в футболе всегда один план - постараться выиграть. А то, что касается тактики, - это обсуждается всегда внутри команды.
- Это покажет сама игра, и надеюсь, что обе команды покажут качественный футбол. Обычно в таких матчах проявляется характер, мастерство. Надеюсь, что болельщикам понравится матч. В спорте всегда побеждает сильнейший, и завтра будет хороший матч.
Матч
Место и дата
26 марта 20:00, , Онлайн-трансляция