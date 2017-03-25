Миодраг Божович: Надеюсь, «Спартак» и «Црвена Звезда» оправдали ожидания болельщиков
Главный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в товарищеском матче.
- Мы провели со «Спартаком» матч-реванш. Получился превосходный спарринг для нас в необыкновенной атмосфере. И, конечно же, я доволен победой. Надеюсь, мы оправдали ожидания болельщиков, которые пришли на стадион, особенно тех, кто приехал из России, - приводит слова Божовича официальный сайт «Црвены Звезды».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
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