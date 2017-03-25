Уэйн Руни: Надеюсь, Коулман скоро поправится. Ужасное столкновение
Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал травму защитника сборной Ирландии Шеймуса Коулмана.
Коулман получил перелом ноги после подката валлийского защитника Нила Тейлора в матче квалификации ЧМ-2018 Ирландия — Уэльс (0:0). Эпизод произошел на 69-й минуте матча. В итоге ирландский защитник не смог самостоятельно покинуть поле, а Тейлор получил красную карточку.
«Надеюсь, Коулман скоро поправится. Ужасное столкновение», — написал Руни в своем аккаунте в «Твиттере».
Hope seamus Coleman gets better soon. Horrible tackle— Wayne Rooney (@WayneRooney) 24 марта 2017 г.
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