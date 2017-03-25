Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Австралии. Гонка
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Мордовия- : -Факел
Футбол  ЦСКА- : -Арсенал Тула
Футбол  Тосно- : -Динамо
Футбол  Азербайджан- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Уэйн Руни: Надеюсь, Коулман скоро поправится. Ужасное столкновение

Источник:  Twitter.comКомментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал травму защитника сборной Ирландии Шеймуса Коулмана.

Коулман получил перелом ноги после подката валлийского защитника Нила Тейлора в матче квалификации ЧМ-2018 Ирландия — Уэльс (0:0). Эпизод произошел на 69-й минуте матча. В итоге ирландский защитник не смог самостоятельно покинуть поле, а Тейлор получил красную карточку.

«Надеюсь, Коулман скоро поправится. Ужасное столкновение», — написал Руни в своем аккаунте в «Твиттере».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бельгия и Греция сыграли вничьюМатч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Греции завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Франция обыграла Люксембург, Жиру сделал дубльМатч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Люксембурга и Франции завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу французов.Голландия на выезде уступила БолгарииМатч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Болгарии и Голландии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу Болгарии.Дубль Роналду помог Португалии обыграть ВенгриюМатч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Португалии и Венгрии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу португальцев.Добро пожаловать в лимит!Добро пожаловать в лимит!Посмотрев матчи сборных России и Украины, наш корреспондент приходит к неутешительным выводам.Александр Бородюк: Мхитарян - лидер сборной Армении, но в футбол играет командаГлавный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк рассказал, с каким настроением команда подходит к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Арменией.Босния разгромила Гибралтар в квалификации ЧМ-2018В рамках европейской квалификации ЧМ-2018 в группе H сборная Боснии разгромила Гибралтар со счетом 5:0.Дубль Форсберга помог сборной Швеции разгромить БелоруссиюСборная Швеции дома взяла верх над командой Белоруссии (4:0) в пятом туре отборочного цикла чемпионата мира-2018.Сборная Эстонии разошлась миром с КипромСборная Кипра дома сыграла вничью с командой Эстонии (0:0) в пятом туре отборочного цикла чемпионата мира-2018.Швейцария переиграла Латвию в квалификации ЧМ-2018В рамках европейской квалификации ЧМ-2018 в группе B сборная Швейцарии переиграла команду Латвии со счетом 1:0.Сборные Андорры и Фарерских островов сыграли вничьюВ рамках европейской квалификации ЧМ-2018 в группе B сборная Андорры не смогла дома переиграть команду Фарерских островов. Встреча завершилась со счетом 0:0.Руслан Ротань: Игра с хорватами получилась равнаяКапитан сборной Украины Руслан Ротань в интервью каналам «Футбол 1»/»Футбол 2» прокомментировал проигрыш Хорватии (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2018.Евгений Коноплянка: После матча с Хорватией будем кусать локтиПолузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка в интервью каналам «Футбол 1»/»Футбол 2» прокомментировал выездное поражение от команды Хорватии (0:1) в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018.Букмекеры полагают, что Португалия легко разберется с ВенгриейБукмекерские конторы выставили котировки на матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Венгрии.Вячеслав Булавин: Первый гол Кот-д'Ивуара – ошибка КутеповаБывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче против Кот-д'Ивуара (0:2).Сергей Герасимец: У России слабая сборная, и до чемпионата мира уже ничего не исправитьЭкс-игрок «Зенита» Сергей Герасимец в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче против Кот-д'Ивуара (0:2).Алексей Стрепетов: В сборную надо пригласить Ловчева, чтобы он провел мастер-класс по отбору мячаБывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче против Кот-д'Ивуара (0:2).Александр Горшков: Если Черчесов считает, что надо дать молодым защитникам набить шишки, - пусть играютБывший игрок «Зенита» Александр Горшков в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче с Кот-д'Ивуаром (0:2).Харт будет капитаном сборной Англии в матче с ЛитвойГолкипер сборной Англии Джо Харт назначен капитаном команды в матче отборочного турнира чемпионата мира с Литвой.Марко Верратти: У «Ювентуса» хорошие шансы пройти «Барселону»Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти считает, что «Ювентусу» по силам выбить «Барселону» на стадии ¼ финала Лиги чемпионов.
Футбол
Уэйн Руни: Надеюсь, Коулман скоро поправится. Ужасное столкновение
Теннис
Павлюченкова завершила выступление на турнире в Майами
Футбол
Миодраг Божович: Надеюсь, «Спартак» и «Црвена Звезда» оправдали ожидания болельщиков
Футбол
Александр Бородюк: Мхитарян - лидер сборной Армении, но в футбол играет команда
все новости
Ирландия
Ирландиякалендарьстатистика
Уэльс
Уэльскалендарьстатистика
Уэйн Руни
Уэйн Рунивсе новости
Шеймус Коулмэн
Шеймус Коулмэнвсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости