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«Динамо-ЛО» проиграло в Суперлиге московским одноклубникам

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд московское «Динамо» дома обыграло «Динамо-ЛО» в четырех сетах.

Счет по сетам - 25:20, 28:26, 22:25, 25:19. Подопечные Олега Антонова одержали пятую победу подряд в Суперлиге. Одержав 21-ю победу в 25 играх, бело-голубые набрали 62 очка и остались на втором месте в турнирной таблице. Клуб из Ленинградской области, потерпев девятое поражение кряду, идет на 12-й позиции и имеет в активе семь побед и 19 очков.

В 26-м туре, который будет заключительным на первом этапе чемпионата, «Динамо-ЛО» встретится дома с «Факелом», а московский клуб примет новокуйбышевскую «Нову». Матчи запланированы на 8 апреля.

Столичное «Динамо» досрочно вышло в Финал шести Суперлиги. Если «Динамо-ЛО» финиширует на текущей позиции - сосновоборцы будут играть в переходном турнире между командами Суперлиги (12-е и 13-е места) и Высшей лиги А (2-я и 3-я позиции).

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