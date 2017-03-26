«Коламбус» обыграл «Филадельфию», Бобровский сделал шатаут
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Филадельфией»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Коламбуса».
В составе победителей единственный гол в активе Александера
Веннберга. Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отыграл весь матч и
сделал шатаут, отразив при этом 36 бросков.
«Коламбус» набрал 103 очка и занимает второе место на
Востоке. Отметим, что команда уже обеспечила себе путевку в плей-офф. У «Филадельфии»
76 очков и 12-е место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Коламбус - Филадельфия - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Веннберг (Квинси), 33:11 (1:0).
Место и дата
25 марта 21:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически