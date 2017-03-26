«Коламбус» обыграл «Филадельфию», Бобровский сделал шатаут

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Филадельфией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Коламбуса».

В составе победителей единственный гол в активе Александера Веннберга. Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отыграл весь матч и сделал шатаут, отразив при этом 36 бросков.

«Коламбус» набрал 103 очка и занимает второе место на Востоке. Отметим, что команда уже обеспечила себе путевку в плей-офф. У «Филадельфии» 76 очков и 12-е место.

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