«Ванкувер» обыграл «Миннесоту», Буше сделал дубль

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Ванкувером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Ванкувера».

В составе победителей дубль сделал Рид Буше. Также отличились Брок Бисер и Джек Скилл. Россияне Никита Трямкин и Николай Голдобин результативными действиями не отметились. У «Ванкувера» голы в активе Райана Сутера и Эрика Стаала.

«Ванкувер» набрал 69 очков и занимает 12-е место на Западе. У «Миннесоты» 94 очка и второе место.

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