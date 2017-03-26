«Ванкувер» обыграл «Миннесоту», Буше сделал дубль
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Ванкувером»
завершился победой гостей. Итоговый счет
матча – 4:2 в пользу «Ванкувера».
В составе победителей дубль сделал Рид Буше. Также
отличились Брок Бисер и Джек Скилл. Россияне Никита Трямкин и Николай Голдобин
результативными действиями не отметились. У «Ванкувера» голы в активе Райана
Сутера и Эрика Стаала.
«Ванкувер» набрал 69 очков и занимает 12-е место на Западе.
У «Миннесоты» 94 очка и второе место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Миннесота - Ванкувер - 2:4 (0:0, 0:4, 2:0)
Голы:
Буше (Хорват, Стечер), 20:19 (0:1 - бол.). Буше (Шор), 25:40 (0:2). Боезер (Хорват, Берчи), 31:51 (0:3). Скилле (Саттер), 33:37 (0:4). Сутер (Сперджен, Ханзал), 57:19 (1:4). Стаал (Дамба, Бродин), 58:49 (2:4).
Место и дата
25 марта 21:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция