Дубль Роналду помог Португалии обыграть Венгрию
Матч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными
Португалии и Венгрии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в
пользу португальцев.
В составе победителей дубль сделал Криштиану Роналду. Еще
один мяч в активе Андре Силвы.
Действующие чемпионы Европы занимают второе место в группе
В, имея в активе 12 очков. На три очка больше у лидирующих швейцарцев. Венгрия
с семью очками в пяти играх идет третьей.
ЧМ-2018. Европейская квалификация
Группа В
5-й тур
Матч
Португалия - Венгрия - 3:0 (2:0)
Голы
Силва А. 32 (1:0). Роналду 36 (2:0). Роналду 65 (3:0).
Состав
Португалия: Патрисиу, Соареш, Пепе, Фонте, Герреру, Гомеш, Карвалью В., Мариу (Моутинью, 83), Роналду, Куарежма, Силва А. (Силва Б., 67)
Венгрия: Гулаши, Беше, Винисиус, Корхут, Кадар, Ланг (Ловренчич, 46), Дьюрчо, Джуджак, Надь, Гера, Шалаи
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
25 марта 22:45, Эстадио да Луж, Онлайн-трансляция