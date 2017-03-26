Голландия на выезде уступила Болгарии
Матч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными
Болгарии и Голландии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в
пользу Болгарии.
В составе победителей дубль сделал форвард польского клуба «Погонь»
Спас Делев. Болгария после пяти матчей имеет в активе девять очков и занимает
третье место в группе А. У Голландии семь очков и четвертое место.
ЧМ-2018. Европейская квалификация
Группа А
5-й тур
Матч
Болгария - Голландия - 2:0 (2:0)
Голы
Делев 5 (1:0). Делев 20 (2:0).
Состав
Болгария: Михайлов, Занев, Манолев, Божиков, Чорбаджинский, Тонев, Славчев, Костадинов, Попов С., Попов И., Делев
Голландия: Зут, Мартинс Инди, Карсдорп, Блинд Д., де Лигт (Худт, 46), Промес (де Йонг, 69), Классен, Строотман, Роббен, Вейналдум (Снейдер, 46), Дост
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
25 марта 22:45, Василь Левски, Онлайн-трансляция