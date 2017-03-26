Франция обыграла Люксембург, Жиру сделал дубль

Матч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Люксембурга и Франции завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу французов.

В составе победителей дубль сделал Оливье Жиру. Еще один мяч с пенальти забил Антуан Гризманн. У хозяев с пенальти забил Орельен Жоаким.

Франция набрала 13 очков и лидирует в группе А. У Люксембурга одно очко и последнее место.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа А

5-й тур