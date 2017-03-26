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Франция обыграла Люксембург, Жиру сделал дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Люксембурга и Франции завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу французов.

В составе победителей дубль сделал Оливье Жиру. Еще один мяч с пенальти забил Антуан Гризманн. У хозяев с пенальти забил Орельен Жоаким.

Франция набрала 13 очков и лидирует в группе А. У Люксембурга одно очко и последнее место.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа А

5-й тур

Матч

Люксембург - Франция - 1:3 (1:2)

Голы

Жиру 28 (0:1). Жоаким 34 (1:1 - пен.). Гризманн 37 (1:2 - пен.). Жиру 77 (1:3).

Состав

Люксембург: Морис (Шон, 21), Мальже, Шано, Филиппс, Янс, Жерсон, Мутш (Бонерт, 62), Мартинс Перейра, Да Мота, Бенси, Жоаким

Франция: Льорис, Менди, Сидибе, Косьельни, Умтити, Матюиди, Канте, Пайе, Гризманн, Дембеле, Жиру

Предупреждения:

Да Мота, 37; Жоаким, 43; Филиппс, 45 - Матюиди, 32

Судья:

Андрис Трейманис (Латвия)

Место и дата

25 марта 22:45, Жозе Бартел, Онлайн-трансляция


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