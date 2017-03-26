Франция обыграла Люксембург, Жиру сделал дубль
Матч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными
Люксембурга и Франции завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в
пользу французов.
В составе победителей дубль сделал Оливье Жиру. Еще один мяч
с пенальти забил Антуан Гризманн. У хозяев с пенальти забил Орельен Жоаким.
Франция набрала 13 очков и лидирует в группе А. У
Люксембурга одно очко и последнее место.
ЧМ-2018. Европейская квалификация
Группа А
5-й тур
Матч
Люксембург - Франция - 1:3 (1:2)
Голы
Жиру 28 (0:1). Жоаким 34 (1:1 - пен.). Гризманн 37 (1:2 - пен.). Жиру 77 (1:3).
Состав
Люксембург: Морис (Шон, 21), Мальже, Шано, Филиппс, Янс, Жерсон, Мутш (Бонерт, 62), Мартинс Перейра, Да Мота, Бенси, Жоаким
Франция: Льорис, Менди, Сидибе, Косьельни, Умтити, Матюиди, Канте, Пайе, Гризманн, Дембеле, Жиру
Предупреждения:
Да Мота, 37; Жоаким, 43; Филиппс, 45 - Матюиди, 32
Судья:
Андрис Трейманис (Латвия)
Место и дата
25 марта 22:45, Жозе Бартел, Онлайн-трансляция