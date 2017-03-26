Бельгия и Греция сыграли вничью
Матч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Бельгии
и Греции завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
В составе бельгийской сборной отличился Ромелу Лукаку. У
греков гол в активе Констатиноса Митроглу. Отметим, что у гостей были удалены
Тахцидис (65-я минуа) и Цавелас (90-я).
Бельгия с 13-ю очками лидирует в группе Н. Греция на втором
месте – 11 очков.
ЧМ-2018. Европейская квалификация
Группа Н
5-й тур
Матч
Голы
Митроглу 47 (0:1). Лукаку Р. 88 (1:1).
Состав
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Симан (Миральяс, 82), Вертонген, Феллайни (Дембеле, 65), Наингголан, Витсель, Шадли, Карраско, Мертенс, Лукаку Р.
Греция: Капино, Стафилидис, Папастатопулос, Цавелас, Торосидис, Манолас, Тахцидис, Самарис, Фортунис (Циолис, 67), Манталос (Зека, 83), Митроглу (Веллиос, 90)
Предупреждения:
Феллайни, 40; Мертенс, 59; Витсель, 72; Лукаку Р., 90 - Тахцидис, 28; Цавелас, 41; Самарис, 74; Капино, 90
Удаления:
нет - Тахцидис, 63; Цавелас, 90
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
25 марта 22:45, Король Бодуэн, Текстовая трансляция