Бельгия и Греция сыграли вничью

Матч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Греции завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В составе бельгийской сборной отличился Ромелу Лукаку. У греков гол в активе Констатиноса Митроглу. Отметим, что у гостей были удалены Тахцидис (65-я минуа) и Цавелас (90-я).

Бельгия с 13-ю очками лидирует в группе Н. Греция на втором месте – 11 очков.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа Н

5-й тур