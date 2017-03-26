«Синара» обыграла «Ухту»
Перенесенный матч 20-го тура чемпионата России по
мини-футболу между «Синарой» и «Югрой» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 8:5 в пользу «Синары».
Мини-футбол. Чемпионат России
Суперлига. Регулярный чемпионат
20-й тур
«Синара» – «Ухта»
- 8:5
Голы: Фахрутдинов, 6, Иванов, 11, в свои ворота, Соколов, 17, Демин, 20, Шистеров, 18, 27, 37, Аширов, 38 – Филимонов, 11, Смирнов, 25, Богданов, 26, Костюков, 46, Седов, 49.
«Синара» занимает пятое
место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. У «Ухты» три очка и
последнее место.
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