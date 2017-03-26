Спорт переходит на летнее время

Этой ночью переводятся стрелки часов во многих странах мира. В частности – повсеместно в Европе осуществляется переход с зимнего времени на летнее.

Учитывая, что в России в данный момент это переход не осуществляется, в фиксированном времени начала ключевых спортивных событий совершатся уже привычные для российского болельщика подвижки.

Так, матчи Лиги чемпионов будут начинаться не в 22.45 по московскому времени, а в 21.45. Сместится и время начала матчей второго по значимости европейского клубного турнира – Лиги Европы: не в 21.00 и 23.05, а соответственно в 20.00 и 22.05 по московскому времени.