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Спорт переходит на летнее время

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Этой ночью переводятся стрелки часов во многих странах мира. В частности – повсеместно в Европе осуществляется переход с зимнего времени на летнее.

Учитывая, что в России в данный момент это переход не осуществляется, в фиксированном времени начала ключевых спортивных событий совершатся уже привычные для российского болельщика подвижки.

Так, матчи Лиги чемпионов будут начинаться не в 22.45 по московскому времени, а в 21.45. Сместится и время начала матчей второго по значимости европейского клубного турнира – Лиги Европы: не в 21.00 и 23.05, а соответственно в 20.00 и 22.05 по московскому времени.

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