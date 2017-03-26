Спорт переходит на летнее время
Этой ночью переводятся стрелки часов во многих странах мира. В частности – повсеместно в Европе осуществляется переход с зимнего времени на летнее.
Учитывая, что в России в данный момент это переход не
осуществляется, в фиксированном времени начала ключевых спортивных событий
совершатся уже привычные для российского болельщика подвижки.
Так, матчи Лиги чемпионов будут начинаться не в 22.45 по
московскому времени, а в 21.45. Сместится и время начала матчей второго по
значимости европейского клубного турнира – Лиги Европы: не в 21.00 и 23.05, а
соответственно в 20.00 и 22.05 по московскому времени.
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