Бобровский стал первым вратарем «Коламбуса», одержавшим 40 побед за сезон

«Коламбус» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:0. Весомый вклад в победу своей команды сделал российский голкипер Сергей Бобровский.

Россиянин сделал шатаут, отразив 36 бросков соперников. Кроме того, Сергей установил клубный рекорд. Он стал первым вратарем в истории команды, который одержал 40 побед за сезон.

«Коламбус» набрал 103 очка и занимает второе место на Востоке. Отметим, что команда уже обеспечила себе путевку в плей-офф. У «Филадельфии» 76 очков и 12-е место.

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