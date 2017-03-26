Бобровский стал первым вратарем «Коламбуса», одержавшим 40 побед за сезон
«Коламбус» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного
чемпионата НХЛ со счетом 1:0. Весомый вклад в победу своей команды сделал
российский голкипер Сергей Бобровский.
Россиянин сделал шатаут, отразив 36 бросков соперников.
Кроме того, Сергей установил клубный рекорд. Он стал первым вратарем в истории
команды, который одержал 40 побед за сезон.
«Коламбус» набрал 103 очка и занимает второе место на
Востоке. Отметим, что команда уже обеспечила себе путевку в плей-офф. У «Филадельфии»
76 очков и 12-е место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Коламбус - Филадельфия - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Веннберг (Квинси), 33:11 (1:0).
Место и дата
25 марта 21:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
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