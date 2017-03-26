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Бобровский стал первым вратарем «Коламбуса», одержавшим 40 побед за сезон

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Коламбус» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:0. Весомый вклад в победу своей команды сделал российский голкипер Сергей Бобровский.

Россиянин сделал шатаут, отразив 36 бросков соперников. Кроме того, Сергей установил клубный рекорд. Он стал первым вратарем в истории команды, который одержал 40 побед за сезон.

«Коламбус» набрал 103 очка и занимает второе место на Востоке. Отметим, что команда уже обеспечила себе путевку в плей-офф. У «Филадельфии» 76 очков и 12-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Коламбус - Филадельфия - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Голы:

Веннберг (Квинси), 33:11 (1:0).

Место и дата

25 марта 21:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

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