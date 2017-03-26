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Евгений Давлетшин: Удовлетворения от победы над «Ухтой» нет

Источник:  Официальный сайт МФК «ВИЗ-Синара»Комментарии

Главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин поделился впечатлениями после матча 20-го тура чемпионата России против «Ухты». Напомним, что его команда победила со счетом 8:5.

«Проанализировал сегодняшнюю игру и, несмотря на то, что мы сегодня победили, удовлетворения от победы нет. Да мы забили восемь голов, могли еще забить, но вот те голы, которые мы пропустили, вводят в осознание того, что в обороне мы устроили полную анархию. Будем разбираться и смотреть чем мы занимались, особенно, во втором тайме. Мы предупреждали ребят в перерыве, что задел в три мяча – это не задел. Настраивали ребят сыграть второй тайм не хуже первого. Начали мы за здравие, а закончили за упокой. Повторюсь, что удовлетворение от победы отсутствует.

Но в то же время рад за молодых игроков, которые у нас сегодня играли – Антон Соколов и Максим Усов. Да ребята сегодня тоже ошибались, но с учетом их «опыта», они сыграли ничем не хуже наших ведущих футболистов, а где-то даже и лучше. Конечно, были ошибки, которые приводили к взятию наших ворот, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Если ребята правильно будут относиться и правильно делать выводы, то из них в дальнейшем получатся игроки высокого уровня», - цитирует Давлетшина официальный сайт «Синары».

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