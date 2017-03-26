Юрий Руднев: Мы можем играть, но боимся

Главный тренер «Ухты» Юрий Руднев рассказал о поражении в матче против «Синары» (5:8) в 20-м туре чемпионата России.

«Я так понимаю, что ни я, ни мой коллега сегодня игрой недовольны. Я, естественно, по одним причинам, коллега - по другим. Что касается нашей команды, то пока психологически мы очень слабы. Особенно, выступая в гостях и без поддержки родных трибун. И те голы, которые мы получаем в свои ворота – это следствие не того факта, что сопернику повезло, а потому, что мы боимся, боимся эпизода, боимся вступать в игру, боимся обыгрывать. При этом по технико-тактическим и физическим качествам команда соперника просто сильнее. Здесь вести борьбу нужно не в единоборствах, а сколько командными действиями.

План на игру выполнен не был. Голы пропустили, которые могли бы не пропускать. Я недоволен этими моментами. А результат, что в игре много голов – это в большей степени относится к сопернику. Хотя были эпизоды, которые показали, что мы можем играть, можем в обороне играть, можем в контратаке играть, в позиционной атаке играть, в стандартной. Но мы боимся», - цитирует Руднева официальный сайт «Синары».