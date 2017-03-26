Юрий Руднев: Мы можем играть, но боимся
Главный тренер «Ухты» Юрий Руднев рассказал о поражении в матче против «Синары» (5:8) в 20-м туре чемпионата России.
«Я так понимаю, что ни я, ни мой коллега
сегодня игрой недовольны. Я, естественно, по одним причинам, коллега - по
другим. Что касается нашей команды, то пока психологически мы очень слабы.
Особенно, выступая в гостях и без поддержки родных трибун. И те голы, которые
мы получаем в свои ворота – это следствие не того факта, что сопернику повезло,
а потому, что мы боимся, боимся эпизода, боимся вступать в игру, боимся обыгрывать.
При этом по технико-тактическим и физическим качествам команда соперника просто
сильнее. Здесь вести борьбу нужно не в единоборствах, а сколько командными
действиями.
План на игру выполнен не был. Голы
пропустили, которые могли бы не пропускать. Я недоволен этими моментами. А
результат, что в игре много голов – это в большей степени относится к
сопернику. Хотя были эпизоды, которые показали, что мы можем играть, можем в
обороне играть, можем в контратаке играть, в позиционной атаке играть, в
стандартной. Но мы боимся», - цитирует Руднева официальный сайт «Синары».