День в истории. Данису Зарипову исполнилось 36 лет
Сегодня отмечает день рождения нападающий магнитогорского «Металлурга»
Данис Зарипов. Ему исполнилось 36 лет.
Зарипов ранее также выступал за «Ак Барс». Форвард является
единственным четырехкратным обладателем Кубка Гагарина - (в 2009 и 2010 годах — в составе «Ак
Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Также в его
активе титул чемпиона России 2006 года, победа в Кубке европейских чемпионов и
Континентальном кубке.
Кроме того, хоккеист три
раза становился чемпионом мира в составе сборной России. В его активе также
серебряная и бронзовая медали мировых первенств. Зарипов является заслуженным
мастером спорта России, кавалером Ордена Почета.
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