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День в истории. Данису Зарипову исполнилось 36 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов. Ему исполнилось 36 лет.

Зарипов ранее также выступал за «Ак Барс». Форвард является единственным четырехкратным обладателем Кубка Гагарина - (в 2009 и 2010 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Также в его активе титул чемпиона России 2006 года, победа в Кубке европейских чемпионов и Континентальном кубке.

Кроме того, хоккеист три раза становился чемпионом мира в составе сборной России. В его активе также серебряная и бронзовая медали мировых первенств. Зарипов является заслуженным мастером спорта России, кавалером Ордена Почета.

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