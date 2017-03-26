День в истории. 72 года со дня рождения Михаила Воронина
Сегодня могло исполниться 72 года известному советскому
гимнасту Михаилу Воронину.
На Олимпиаде 1968 года в Мехико Воронин завоевал две золотые
медали – в опорном прыжке и на перекладине. Также он шесть серебряных
олимпийских медалей и одну бронзовую. Кроме того, Михали Воронин – двукратный
чемпион мира и обладатель четырех серебряных и двух бронзовых медалей мировых
первенств. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.
Умер 22 мая 2004 года. Похоронен в поселке Ново-Никольское (Московская область).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически