День в истории. 72 года со дня рождения Михаила Воронина

Сегодня могло исполниться 72 года известному советскому гимнасту Михаилу Воронину.

На Олимпиаде 1968 года в Мехико Воронин завоевал две золотые медали – в опорном прыжке и на перекладине. Также он шесть серебряных олимпийских медалей и одну бронзовую. Кроме того, Михали Воронин – двукратный чемпион мира и обладатель четырех серебряных и двух бронзовых медалей мировых первенств. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.

Умер 22 мая 2004 года. Похоронен в поселке Ново-Никольское (Московская область).