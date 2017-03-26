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День в истории. 72 года со дня рождения Михаила Воронина

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня могло исполниться 72 года известному советскому гимнасту Михаилу Воронину.

На Олимпиаде 1968 года в Мехико Воронин завоевал две золотые медали – в опорном прыжке и на перекладине. Также он шесть серебряных олимпийских медалей и одну бронзовую. Кроме того, Михали Воронин – двукратный чемпион мира и обладатель четырех серебряных и двух бронзовых медалей мировых первенств. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.

Умер 22 мая 2004 года. Похоронен в поселке Ново-Никольское (Московская область).

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