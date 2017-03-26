День в истории. Джону Стоктону исполнилось 55 лет

Сегодня отмечает день рождения известный американский баскетболист Джон Стоктон. Ему исполнилось 55 лет.

Стоктон выступал на позиции разыгрывающего защитника и всю карьеру в НБА провел в клубе «Юта Джаз» - с 1984 по 2003 год. Сделал наибольшее количество результативных передач (15 806) и перехватов (3 265) за всю историю НБА. Многократный участник Матча звезд НБА, а в 1993 году он был признан его MVP. Член басткетбольного зал славы.

Кроме того, Стоктон завоевал две золотые олимпийские медали в составе сборной США – в 1992 и в 1996 годах.