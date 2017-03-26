День в истории. Джону Стоктону исполнилось 55 лет
Сегодня отмечает день рождения известный американский
баскетболист Джон Стоктон. Ему исполнилось 55 лет.
Стоктон выступал на позиции разыгрывающего защитника и всю
карьеру в НБА провел в клубе «Юта Джаз» - с 1984 по 2003 год. Сделал наибольшее количество результативных
передач (15 806) и перехватов (3 265) за всю историю НБА. Многократный участник Матча звезд
НБА, а в 1993 году он был признан его MVP. Член басткетбольного
зал славы.
Кроме того, Стоктон завоевал две золотые олимпийские медали в
составе сборной США – в 1992 и в 1996 годах.
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