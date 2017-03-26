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Аксель Витсель: Теперь концентрируемся на матче в Сочи с моими российскими друзьями

Источник:  FacebookКомментарии

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча со сборной Греции в квалификации ЧМ-2018 (1:1). Также он отметил, что ждет товарищеского матча со сборной России.

«Это не тот результат, которого мы хотели добиться дома, но мы все еще лидируем в группе. Теперь концентрируемся на следующем товарищеском матче в Сочи со своими российскими друзьями», - написал Витсель на своей странице в Facebook.

Напомним, матч Россия – Бельгия состоится 28 марта и начнется в 19:00 по Москве.

Матч

Бельгия - Греция - 1:1 (0:0)

Голы

Митроглу 47 (0:1). Лукаку Р. 88 (1:1).

Состав

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Симан (Миральяс, 82), Вертонген, Феллайни (Дембеле, 65), Наингголан, Витсель, Шадли, Карраско, Мертенс, Лукаку Р.

Греция: Капино, Стафилидис, Папастатопулос, Цавелас, Торосидис, Манолас, Тахцидис, Самарис, Фортунис (Циолис, 67), Манталос (Зека, 83), Митроглу (Веллиос, 90)

Предупреждения:

Феллайни, 40; Мертенс, 59; Витсель, 72; Лукаку Р., 90 - Тахцидис, 28; Цавелас, 41; Самарис, 74; Капино, 90

Удаления:

нет - Тахцидис, 63; Цавелас, 90

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

25 марта 22:45, Король Бодуэн, Текстовая трансляция

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