Аксель Витсель: Теперь концентрируемся на матче в Сочи с моими российскими друзьями
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился
впечатлениями от матча со сборной Греции в квалификации ЧМ-2018 (1:1). Также он
отметил, что ждет товарищеского матча со сборной России.
«Это не тот результат, которого мы хотели добиться дома, но
мы все еще лидируем в группе. Теперь концентрируемся на следующем товарищеском
матче в Сочи со своими российскими друзьями», - написал Витсель на своей
странице в Facebook.
Напомним, матч Россия – Бельгия состоится 28 марта и начнется в 19:00 по Москве.
Матч
Голы
Митроглу 47 (0:1). Лукаку Р. 88 (1:1).
Состав
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Симан (Миральяс, 82), Вертонген, Феллайни (Дембеле, 65), Наингголан, Витсель, Шадли, Карраско, Мертенс, Лукаку Р.
Греция: Капино, Стафилидис, Папастатопулос, Цавелас, Торосидис, Манолас, Тахцидис, Самарис, Фортунис (Циолис, 67), Манталос (Зека, 83), Митроглу (Веллиос, 90)
Предупреждения:
Феллайни, 40; Мертенс, 59; Витсель, 72; Лукаку Р., 90 - Тахцидис, 28; Цавелас, 41; Самарис, 74; Капино, 90
Удаления:
нет - Тахцидис, 63; Цавелас, 90
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
25 марта 22:45, Король Бодуэн, Текстовая трансляция