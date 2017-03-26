Аксель Витсель: Теперь концентрируемся на матче в Сочи с моими российскими друзьями

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча со сборной Греции в квалификации ЧМ-2018 (1:1). Также он отметил, что ждет товарищеского матча со сборной России.

«Это не тот результат, которого мы хотели добиться дома, но мы все еще лидируем в группе. Теперь концентрируемся на следующем товарищеском матче в Сочи со своими российскими друзьями», - написал Витсель на своей странице в Facebook.

Напомним, матч Россия – Бельгия состоится 28 марта и начнется в 19:00 по Москве.