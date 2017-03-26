Роналду забил 70-й гол за сборную Португалии

Аксель Витсель: Теперь концентрируемся на матче в Сочи с моими российскими друзьями Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча со сборной Греции в квалификации ЧМ-2018 (1:1). Также он отметил, что ждет товарищеского матча со сборной России.