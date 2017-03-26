Роналду забил 70-й гол за сборную Португалии
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в
матче квалификации ЧМ-2018 со сборной Венгрии.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, теперь в активе Криштиану 70-й гол в составе сборной
Португалии и девятый – в нынешней квалификации. Кроме того, Роналду занимает
четвертое место в общей таблице европейских бомбардиров сборных.
Опережают Роналду Ференц Пушкаш (Венгрия, 84 гола), Шандор Кочиш (Венгрия, 75 голов) и Мирослав Клозе (Германия, 71 гол).
Матч
Португалия - Венгрия - 3:0 (2:0)
Голы
Силва А. 32 (1:0). Роналду 36 (2:0). Роналду 65 (3:0).
Состав
Португалия: Патрисиу, Соареш, Пепе, Фонте, Герреру, Гомеш (Пицци, 86), Карвалью В., Мариу (Моутинью, 83), Роналду, Куарежма, Силва А. (Силва Б., 67)
Венгрия: Гулаши, Беше, Винисиус, Корхут, Кадар, Ланг (Ловренчич, 46), Дьюрчо (Кальмар, 69), Джуджак, Надь, Гера (Пинтер, 85), Шалаи
Предупреждения:
нет - Джуджак, 61; Гера, 76; Кадар, 83
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
25 марта 22:45, Эстадио да Луж, Онлайн-трансляция