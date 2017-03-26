Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Аризону»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Аризоной»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Вашингтона».
В составе победителей один из голов в активе Александра
Овечкина. Также отличились Даниэль Винник, который сделал дубль, и Джастин Уильямс.
Российский защитник Дмитрий Орлов заработал очко за результативную передачу. У «Аризоны»
отличился Питер Холланд.
«Вашингтон» набрал 106 очков и лидирует в Восточной
конференции. У «Аризоны» 63 очка и 13-е место на Западе.
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Место и дата
26 марта 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
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