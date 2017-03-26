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Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Аризону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Аризоной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Вашингтона».

В составе победителей один из голов в активе Александра Овечкина. Также отличились Даниэль Винник, который сделал дубль, и Джастин Уильямс. Российский защитник Дмитрий Орлов заработал очко за результативную передачу. У «Аризоны» отличился Питер Холланд.

«Вашингтон» набрал 106 очков и лидирует в Восточной конференции. У «Аризоны» 63 очка и 13-е место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Вашингтон - Аризона

Место и дата

26 марта 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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