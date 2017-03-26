«Флорида» разгромила «Чикаго» со счетом 7:0, Маршессо сделал хет-трик

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Чикаго» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:0 в пользу «Флориды».

В составе победителей хет-трик сделал Джонатан Маршессо. Также отличились Александр Барков, Джонатан Юбердо, Ник Бьюгстад и Райлли Смит. «Чикаго», за которое выступает российский форвард Артемий Панарин, не смогло забить ни разу.

«Флорида» набрала 77 очков и занимает 12-е место на Востоке. У «Чикаго» 102 очка и первое место на Западе.

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