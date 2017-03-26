«Флорида» разгромила «Чикаго» со счетом 7:0, Маршессо сделал хет-трик
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Чикаго»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:0 в пользу «Флориды».
В составе победителей хет-трик сделал Джонатан Маршессо.
Также отличились Александр Барков, Джонатан Юбердо, Ник Бьюгстад и Райлли Смит. «Чикаго», за которое выступает
российский форвард Артемий Панарин, не смогло забить ни разу.
«Флорида» набрала 77 очков и занимает 12-е место на Востоке.
У «Чикаго» 102 очка и первое место на Западе.
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Место и дата
26 марта 02:00, BB&T Центр, Онлайн-трансляция
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