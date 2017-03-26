Три болельщика «Спартака» получили ножевые ранения после матча с «Црвеной Звездой»

После товарищеского матча «Црвена Звезда» - «Спартак» (2:1) в Белграде были госпитализированы болельщики российского клуба. У них ножевые ранения.

Как сообщает ТАСС, два болельщика госпитализированы с ножевыми ранениями, один из них в тяжелом состоянии, третьему пострадавшему бригада врачей оказывает помощь на месте. Госпитализированные - уроженцы Московской области 1988 и 1991 годов рождения.



Также сообщается, что на группу фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды», которые передвигались вместе, было совершено нападение. Есть информация, что на них напали фанаты «Партизана» из-за красно-белой символики. Двое нападавших были задержаны.

Счет на 25-й минуте открыли футболисты московского клуба. Денис Давыдов забросил мяч на Андрея Ещенко, тот скинул его в штрафную и Лоренсо Мельгарехо головой поразил ворота соперника.

В конце первой половины хозяева поля восстановили равенство. Бывший игрок «Ростова Канга красивым дальним ударом заставил капитулировать голкипера «Спартака» Александра Селихова.

На 55-й минуте Неманья Милич поставил точку в игре, воспользовавшись грубейшей ошибкой Сердара Таски.