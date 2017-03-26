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Три болельщика «Спартака» получили ножевые ранения после матча с «Црвеной Звездой»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

После товарищеского матча «Црвена Звезда» - «Спартак» (2:1) в Белграде были госпитализированы болельщики российского клуба. У них ножевые ранения.

Как сообщает ТАСС, два болельщика госпитализированы с ножевыми ранениями, один из них в тяжелом состоянии, третьему пострадавшему бригада врачей оказывает помощь на месте. Госпитализированные - уроженцы Московской области 1988 и 1991 годов рождения. 

Также сообщается, что на группу фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды», которые передвигались вместе, было совершено нападение. Есть информация, что на них напали фанаты «Партизана» из-за красно-белой символики. Двое нападавших были задержаны.

Счет на 25-й минуте открыли футболисты московского клуба. Денис Давыдов забросил мяч на Андрея Ещенко, тот скинул его в штрафную и Лоренсо Мельгарехо головой поразил ворота соперника.

В конце первой половины хозяева поля восстановили равенство. Бывший игрок «Ростова Канга красивым дальним ударом заставил капитулировать голкипера «Спартака» Александра Селихова.

На 55-й минуте Неманья Милич поставил точку в игре, воспользовавшись грубейшей ошибкой Сердара Таски.  

Матч

Црвена Звезда - Спартак - 2:1 (1:1)

Голы

Мельгарехо 25 (0:1). Канга Каку 44 (1:1). Милич 55 (2:1).

Состав

Црвена Звезда: Супич (Кахриман, 46), Фримпонг, Лукович (Полетанович, 62), Петкович, Доналд, Ристич (Милошевич, 62), Канга Каку (Мильяш, 69), Срнич, Боакье (Вучичевич, 74), Ле Таллек, Милич

Спартак: Селихов, Тигиев, Боккетти, Маурисио (Самбу, 77), Ещенко (Макеев, 77), Таски (Хомуха, 82), Леонтьев, Фернандо (Самсонов, 59), Мельгарехо (Сакала, 84), Тимофеев, Давыдов (Нимели, 59)

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

25 марта 20:00, Црвена Звезда, Текстовая трансляция


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