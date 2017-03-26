Гол Барбашева и передача Якупова не помогли «Сент-Луису» избежать поражения в матче с «Калгари»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Калгари» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Калгари».

В составе хозяев гол в активе российского нападающего Ивана Барбашева, а его соотечественник Наиль Якупов отдал результативную передачу. Еще один гол забил Джейден Шварц. У «Калгари» шайбы забрасывали Трой Бауэр, Мэтт Барковски и Шон Монахан, в активе которого решающая шайба в овертайме.

«Калгари» набрал 88 очков и занимает шестое место на Западе. У «Сент-Луиса» 86 очков и восьмое место.

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