Гол Барбашева и передача Якупова не помогли «Сент-Луису» избежать поражения в матче с «Калгари»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Калгари»
завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Калгари».
В составе хозяев гол в активе российского нападающего Ивана
Барбашева, а его соотечественник Наиль Якупов отдал результативную передачу.
Еще один гол забил Джейден Шварц. У «Калгари» шайбы забрасывали Трой Бауэр, Мэтт
Барковски и Шон Монахан, в активе которого решающая шайба в овертайме.
«Калгари» набрал 88 очков и занимает шестое место на Западе.
У «Сент-Луиса» 86 очков и восьмое место.
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Место и дата
26 марта 02:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
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