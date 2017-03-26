Гол Куликова помог «Баффало» обыграть «Торонто»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Торонто» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Баффало».

В составе победителей один из голов в активе российского защитника Дмитрия Куликова, в активе которого еще и результативная передача. Также отличились Райан О’Райлли, Эвандер Кейн и Джек Айкел, который сделал дубль. У «Торонто» забивали Коннор Браун и Остон Мэттьюз.

«Баффало» набрал 77 очков и занимает 12-е место на Востоке. У «Торонто» 85 очков и седьмое место.

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