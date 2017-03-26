Гол Куликова помог «Баффало» обыграть «Торонто»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Торонто»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Баффало».
В составе победителей один из голов в активе российского
защитника Дмитрия Куликова, в активе которого еще и результативная передача.
Также отличились Райан О’Райлли, Эвандер Кейн и Джек Айкел, который сделал
дубль. У «Торонто» забивали Коннор Браун и Остон Мэттьюз.
«Баффало» набрал 77 очков и занимает 12-е место на Востоке.
У «Торонто» 85 очков и седьмое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
26 марта 02:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически