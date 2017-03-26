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«Монреаль» обыграл «Оттаву», Марков сделал дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Оттавой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Монреаля».

В составе победителей дубль сделал российский защитник Андрей Марков. Еще один гол в активе Ши Уэббера. У «Оттавы» забил Жан-Габриэль Пажо.

«Монреаль» набрал 93 очков и занимает пятое место на Востоке. У «Оттавы» 90 очков и шестое место.

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Матч

Монреаль - Оттава

Место и дата

26 марта 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция


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