«Монреаль» обыграл «Оттаву», Марков сделал дубль
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Оттавой»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Монреаля».
В составе победителей дубль сделал российский защитник
Андрей Марков. Еще один гол в активе Ши Уэббера. У «Оттавы» забил Жан-Габриэль
Пажо.
«Монреаль» набрал 93 очков и занимает пятое место на
Востоке. У «Оттавы» 90 очков и шестое место.
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Место и дата
26 марта 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция
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