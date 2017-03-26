«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» благодаря дублю Ахо

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Каролиной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Каролины».

В составе победителей отличились Себастьян Ахо, который сделал дубль, а также Джефф Скиннер. У «Нью-Джерси» гол в активе Трэвиса Зейджака.

«Каролина» набрала 79 очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Нью-Джерси» 66 очков и последнее, 16-е место.

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