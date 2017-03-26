«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» благодаря дублю Ахо
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Каролиной»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Каролины».
В составе победителей отличились Себастьян Ахо, который
сделал дубль, а также Джефф Скиннер. У «Нью-Джерси» гол в активе Трэвиса
Зейджака.
«Каролина» набрала 79 очков и занимает 11-е место на
Востоке. У «Нью-Джерси» 66 очков и последнее, 16-е место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
26 марта 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически