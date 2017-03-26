«Бостон» обыграл «Айлендерс», Худобин отыграл весь матч
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Бостоном»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Бостона».
В составе победителей дубль сделал Райли Нэш. Российский
голкипер Антон Худобин отыграл весь матч. У «Айлендерс» гол в активе Джона
Тавареса.
«Бостон» набрал 84 очков и занимает восьмое место на
Востоке. У «Айлендерс» 82 очка и девятое место.
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Место и дата
26 марта 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
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