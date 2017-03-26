«Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэвшиллом» и «Сан-Хосе» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:2 в пользу «Нэшвилла».

В составе победителей по дублю сделали Колтон Сиссонс и Джеймс Нил. Также отличились Коди Маклеод, Пи Кэй Суббэн и Виктор Арвидссон. У «Сан-Хосе» забивали Патрик Марло и Джастин Браун.

«Нэшвилл» набрал 87 очков и занимает седьмое место на Западе. У «Сан-Хосе» 91 очков и четвертое место.

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