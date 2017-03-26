«Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэвшиллом» и «Сан-Хосе»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:2 в пользу «Нэшвилла».
В составе победителей по дублю сделали Колтон Сиссонс и
Джеймс Нил. Также отличились Коди Маклеод, Пи Кэй Суббэн и Виктор Арвидссон. У «Сан-Хосе»
забивали Патрик Марло и Джастин Браун.
«Нэшвилл» набрал 87 очков и занимает седьмое место на
Западе. У «Сан-Хосе» 91 очков и четвертое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
26 марта 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
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