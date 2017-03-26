Дубль Роналду, гол Овечкина и шатаут Бобровского. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

1. Действующие чемпионы Европы уверенно обыграли сборную Венгрии - 3:0. Дубль в составе португальцев сделал Криштиану Роналду. Кстати, он достиг отметки в 70 голов за сборную.

2. Голландцы вслед за Евро рискуют не попасть и на чемпионат мира. «Оранжевые» проиграли сборной Болгарии.



3. Французы хоть и пропустили от Люксембурга, но потерять очки себе не позволили.



4. Боевой матч между сборными Бельгии и Греции завершился ничьей. Спас хозяев от поражения гол Ромелу Лукаку.

5. Переходим к хоккею. Сергей Бобровский отлично отыграл за «Коламбус» - 36 сэйвов, шатаут и победа. Кроме того, он установил историческое достижение для команды.

6. «Вашингтон» победил «Аризону», а помог им это сделать очередной гол Александра Овечкина.



7. Несмотря на гол Ивана Барабашева и ассист Наиля Якупова, «Сент-Луис» проиграл «Калгари».



8. Благодаря голу Дмитрия Куликова «Баффало» одержал победу над «Торонто».



9. Наконец, дубль Андрея Маркова помог «Монреалю» обыграть «Оттаву».



10. Неприятная новость из Сербии. Три болельщика «Спартака» после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (1:2) получили ножевые ранения.

11. Историческое достижение сборной Андорры – впервые за 11 лет им удалось не пропустить.

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P.S. И не забываем, что спорт переходит на летнее время.