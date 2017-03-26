Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Австралии. Гонка
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Мордовия- : -Факел
Футбол  ЦСКА- : -Арсенал Тула
Футбол  Тосно- : -Динамо
Футбол  Азербайджан- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Роналду, гол Овечкина и шатаут Бобровского. Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

1. Действующие чемпионы Европы уверенно обыграли сборную Венгрии - 3:0. Дубль в составе португальцев сделал Криштиану Роналду. Кстати, он достиг отметки в 70 голов за сборную.

2. Голландцы вслед за Евро рискуют не попасть и на чемпионат мира. «Оранжевые» проиграли сборной Болгарии.

3. Французы хоть и пропустили от Люксембурга, но потерять очки себе не позволили.

4. Боевой матч между сборными Бельгии и Греции завершился ничьей. Спас хозяев от поражения гол Ромелу Лукаку.

5. Переходим к хоккею. Сергей Бобровский отлично отыграл за «Коламбус» - 36 сэйвов, шатаут и победа. Кроме того, он установил историческое достижение для команды.

6. «Вашингтон» победил «Аризону», а помог им это сделать очередной гол Александра Овечкина.

7. Несмотря на гол Ивана Барабашева и ассист Наиля Якупова, «Сент-Луис» проиграл «Калгари».

8. Благодаря голу Дмитрия Куликова «Баффало» одержал победу над «Торонто».

9. Наконец, дубль Андрея Маркова помог «Монреалю» обыграть «Оттаву».

10. Неприятная новость из Сербии. Три болельщика «Спартака» после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (1:2) получили ножевые ранения.

11. Историческое достижение сборной  Андорры –  впервые за 11 лет им удалось не пропустить.

Цитата дня: Майкл Кин: Мне удалось доказать что в «МЮ» ошибались на мой счет

Видео дня: «Коскинен просто вытащил нас». Плотников хвалит вратаря и объясняет свой гениальный гол

Блог дня: Пойдет ли Черчесов на поклон к Игнашевичу и братьям?

Именинники дня: Данис Зарипов, Джон Стоктон

Также сегодня могло исполниться 72 года Михаилу Воронину

P.S. И не забываем, что спорт переходит на летнее время.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. «Коламбус» обыграл «Филадельфию» «Вашингтон» нанес поражение «Аризоне» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».«Эдмонтон» обыграл «Колорадо»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Колорадо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Эдмонтона».«Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэвшиллом» и «Сан-Хосе» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:2 в пользу «Нэшвилла».«Бостон» обыграл «Айлендерс», Худобин отыграл весь матчМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Бостоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Бостона».«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» благодаря дублю АхоМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Каролиной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Каролины».«Монреаль» обыграл «Оттаву», Марков сделал дубльМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Оттавой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Монреаля».Гол Куликова помог «Баффало» обыграть «Торонто»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Торонто» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Баффало».Гол Барбашева и передача Якупова не помогли «Сент-Луису» избежать поражения в матче с «Калгари»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Калгари» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Калгари».«Флорида» разгромила «Чикаго» со счетом 7:0, Маршессо сделал хет-трикМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Чикаго» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:0 в пользу «Флориды».Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Аризону»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Аризоной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Вашингтона».Роналду забил 70-й гол за сборную ПортугалииФорвард сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче квалификации ЧМ-2018 со сборной Венгрии.Бобровский стал первым вратарем «Коламбуса», одержавшим 40 побед за сезон«Коламбус» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:0. Весомый вклад в победу своей команды сделал российский голкипер Сергей Бобровский.Дубль Роналду помог Португалии обыграть ВенгриюМатч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Португалии и Венгрии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу португальцев.«Ванкувер» обыграл «Миннесоту», Буше сделал дубльМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Ванкувером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Ванкувера».«Коламбус» обыграл «Филадельфию», Бобровский сделал шатаутМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Филадельфией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Коламбуса».Лу Ламорелло: В прошлом году в «Торонто» просмотрели 47 человекГенеральный менеджер «Торонто» Лу Ламорелло рассказал о перестройке команды.Назем Кадри: В начале моей карьеры возникало ощущение, что нас бросили на произвол судьбыНападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри поделился мнением об изменившемся отношении руководства к команде.Букмекеры полагают, что Португалия легко разберется с ВенгриейБукмекерские конторы выставили котировки на матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Венгрии.Марио Лемье: 66-й номер Хо-Сэнга? Игроки могут выбирать любые цифрыВладелец «Питтсбурга» Марио Лемье заявил, что не имеет ничего против того, чтобы форвард «Айлендерс» Джош Хо-Сэнг играл под его 66-м номером.Джон Купер: Когда Кучеров бросает, мы обычно побеждаемТренер «Тампы» Джон Купер дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Аризону»
Футбол
Аксель Витсель: Теперь концентрируемся на матче в Сочи с моими российскими друзьями
Хоккей
День в истории. Данису Зарипову исполнилось 36 лет
Хоккей
Бобровский стал первым вратарем «Коламбуса», одержавшим 40 побед за сезон
все новости
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости