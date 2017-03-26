«Эдмонтон» обыграл «Колорадо»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Колорадо»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Эдмонтона».
В составе победителей отличились Бенуа Пуйо, Леон
Драйзайтль, Дрейк Каджула и Райан Ньюджент-Хопкинс. У «Колорадо» гол в активе
Свена Андригетто.
«Эдмонтон» набрал 91 очко и идет пятым на Востоке. У «Колорадо»
43 очка и последнее место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
26 марта 06:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически