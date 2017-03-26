Плишкова вышла в четвертый круг турнира в Майами
Чешка Каролина Плишкова вышла в четвертый круг теннисного турнира в Майами.
Посеянная под вторым номером теннисистка обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счетом 7:5, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 35 минут.
В четвертом круге Плишкова сыграет со своей соотечественницей Барборой Стрыцовой.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Каролина (Чехия, 2) – Юлия Путинцева (Казахстан, 27) – 7:5, 6:3
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