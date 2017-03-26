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Кузнецов проиграл Карловичу во втором круге турнира в Майами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Андрей Кузнецов не смог пробиться в третий круг теннисного турнира в Майами.

Во втором круге он проиграл хорвату Иво Карловичу со счетом 6:7 (4:7), 1:6. Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. 

В третьем круге Карлович сыграет с австралийцем Ником Кирьосом. Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Кузнецов (Россия) - Иво Карлович (Хорватия) - 6:7 (4:7), 1:6

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