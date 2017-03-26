Кузнецов проиграл Карловичу во втором круге турнира в Майами
Россиянин Андрей Кузнецов не смог пробиться в третий круг теннисного турнира в Майами.
Во втором круге он проиграл хорвату Иво Карловичу со счетом 6:7 (4:7), 1:6. Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут.
В третьем круге Карлович сыграет с австралийцем Ником Кирьосом. Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Кузнецов (Россия) - Иво Карлович (Хорватия) - 6:7 (4:7), 1:6
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически