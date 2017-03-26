Арьен Роббен: Матч в Болгарии - это настоящий кошмар
Вингер «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал поражение сборной Голландии от команды Болгарии в квалификации ЧМ-2018.
- Что я могу сказать? Это просто кошмар. Мы выходили на поле с отличным, боевым настроем, и у
меня было хорошее ощущение, но первый тайм был просто ужасен. Искать
виноватых сейчас не имеет смысла – это уже не повлияет на результат игры.
Если бы мы показали хороший футбол, то одержали бы победу. Но мы сыграли не хорошо, и даже не плохо. Это был ужасный день, - заявил Роббен.
После пяти туров сборная Голландии занимает лишь четвертую строчку турнирной таблицы группы А.
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес провел на поле в матче с болгарами 69 минут.
Матч
Болгария - Голландия - 2:0 (2:0)
Голы
Делев 5 (1:0). Делев 20 (2:0).
Состав
Болгария: Михайлов, Занев (Недляков, 86), Манолев, Божиков, Чорбаджинский, Тонев, Славчев, Костадинов, Попов С., Попов И. (Краев, 68), Делев (Бодуров, 88)
Голландия: Зут, Мартинс Инди, Карсдорп, Блинд Д., де Лигт (Худт, 46), Промес (де Йонг, 69), Классен, Строотман, Роббен, Вейналдум (Снейдер, 46), Дост
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
25 марта 22:45, Василь Левски, Онлайн-трансляция