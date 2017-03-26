Арьен Роббен: Матч в Болгарии - это настоящий кошмар

Вингер «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал поражение сборной Голландии от команды Болгарии в квалификации ЧМ-2018.

- Что я могу сказать? Это просто кошмар. Мы выходили на поле с отличным, боевым настроем, и у меня было хорошее ощущение, но первый тайм был просто ужасен. Искать виноватых сейчас не имеет смысла – это уже не повлияет на результат игры.



Если бы мы показали хороший футбол, то одержали бы победу. Но мы сыграли не хорошо, и даже не плохо. Это был ужасный день, - заявил Роббен.

После пяти туров сборная Голландии занимает лишь четвертую строчку турнирной таблицы группы А.

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес провел на поле в матче с болгарами 69 минут.