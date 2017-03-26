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Александр Тихонов: Тренерский штаб женской сборной очень слабый

Источник:  «Известия»Комментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов недоволен работой тренеров сборной России по биатлону.

- Сезон спасен только результатами Антона Шипулина, остальные выступили слабо. Биатлонисты из группы Рикко Гросса взяли всего одну медаль на этапах Кубка мира. Если неудачи прошлого сезона можно было списать на притирку, на знакомство с новой страной, то какие могут быть оправдания сейчас? 

В 2017 году почти все наши биатлонистки показали, что они неконкурентоспособны. Более-менее выступила только Татьяна Акимова. Впереди нас ждет олимпийский сезон, и компанию Акимовой должны составить молодые биатлонистки. Не надо бояться рисковать, иначе мы так и будем приезжать в третьем десятке. Что касается тренерского штаба женской сборной, то он — очень слабый. Я уже сам готов предложить помощь женской команде и быть консультантом сборной. Если руководство СБР поддержит мою инициативу, то мы начнем детально разбирать ошибки и искать выходы из положения на предсезонных сборах, - цитируют Тихонова «Известия».

Добавим, что старшими тренерами женской сборной являются Виталий Норицын и Валерий Медведцев. Также в тренерский штаб команды входят Сергей Коновалов, Павел Ланцов, Александр Дегтярев. 

Отметим, что на этапах Кубка мира сборная России завоевала 19 медалей (пять золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых), что стало пятым результатом в медальном зачете.  

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