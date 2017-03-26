Роберто Мартинес: Греки продемонстрировали мерзкий, грязный футбол

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал итог матча с командой Греции (1:1) в квалификации ЧМ-2018.

- Испытываю смешанные чувства. Я многим недоволен, в том числе и качеством поля. Однако я рад, что мы сумели избежать поражения.



Это была игра не достойная хозяев поля, но греки показали просто мерзкий, грубый футбол. Сегодня нам очень не хватало Де Брюйне и Азара, каждой команды было бы плохо без лидеров - заявил Мартинес.

Напомним, бельгийцы смогли добыть ничью в концовке встречи благодаря голу Ромелу Лукаку.

28 марта они сыграют в Сочи товарищеский матч со сборной России.