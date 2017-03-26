Роберто Мартинес: Греки продемонстрировали мерзкий, грязный футбол
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал итог матча с командой Греции (1:1) в квалификации ЧМ-2018.
- Испытываю смешанные чувства. Я многим недоволен, в том числе и качеством поля. Однако я рад, что мы сумели избежать поражения.
Это была игра не достойная хозяев поля, но греки показали просто мерзкий, грубый футбол. Сегодня нам очень не хватало Де Брюйне и Азара, каждой команды было бы плохо без лидеров - заявил Мартинес.
Напомним, бельгийцы смогли добыть ничью в концовке встречи благодаря голу Ромелу Лукаку.
28 марта они сыграют в Сочи товарищеский матч со сборной России.
Матч
Голы
Митроглу 47 (0:1). Лукаку Р. 88 (1:1).
Состав
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Симан (Миральяс, 82), Вертонген, Феллайни (Дембеле, 65), Наингголан, Витсель, Шадли, Карраско, Мертенс, Лукаку Р.
Греция: Капино, Стафилидис, Папастатопулос, Цавелас, Торосидис, Манолас, Тахцидис, Самарис, Фортунис (Циолис, 67), Манталос (Зека, 83), Митроглу (Веллиос, 90)
Предупреждения:
Феллайни, 40; Мертенс, 59; Витсель, 72; Лукаку Р., 90 - Тахцидис, 28; Цавелас, 41; Самарис, 74; Капино, 90
Удаления:
нет - Тахцидис, 63; Цавелас, 90
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
25 марта 22:45, Король Бодуэн, Текстовая трансляция