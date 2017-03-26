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Роберто Мартинес: Греки продемонстрировали мерзкий, грязный футбол

Источник:  4-4-2.comКомментарии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал итог матча с командой Греции (1:1) в квалификации ЧМ-2018. 

- Испытываю смешанные чувства. Я многим недоволен, в том числе и качеством поля. Однако я рад, что мы сумели избежать поражения.

Это была игра не достойная хозяев поля, но греки показали просто мерзкий, грубый футбол. Сегодня нам очень не хватало Де Брюйне и Азара, каждой команды было бы плохо без лидеров - заявил Мартинес.

Напомним, бельгийцы смогли добыть ничью в концовке встречи благодаря голу Ромелу Лукаку.

28 марта они сыграют в Сочи товарищеский матч со сборной России.

Матч

Бельгия - Греция - 1:1 (0:0)

Голы

Митроглу 47 (0:1). Лукаку Р. 88 (1:1).

Состав

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Симан (Миральяс, 82), Вертонген, Феллайни (Дембеле, 65), Наингголан, Витсель, Шадли, Карраско, Мертенс, Лукаку Р.

Греция: Капино, Стафилидис, Папастатопулос, Цавелас, Торосидис, Манолас, Тахцидис, Самарис, Фортунис (Циолис, 67), Манталос (Зека, 83), Митроглу (Веллиос, 90)

Предупреждения:

Феллайни, 40; Мертенс, 59; Витсель, 72; Лукаку Р., 90 - Тахцидис, 28; Цавелас, 41; Самарис, 74; Капино, 90

Удаления:

нет - Тахцидис, 63; Цавелас, 90

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

25 марта 22:45, Король Бодуэн, Текстовая трансляция


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