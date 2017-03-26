Дидье Дешам: Франция должна была больше забивать Люксембургу

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своей команды в матче с Люксембургом в квалификации ЧМ-2018.

- Мы все делали правильно. Впрочем, должны были забить больше голов и избежать проблем в некоторых эпизодах. Но главное, что мы набрали три очка и забили три мяча — это хороший результат, - заявил Дешам.

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав 13 очков после 5 туров.





