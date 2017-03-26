Дидье Дешам: Франция должна была больше забивать Люксембургу
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своей команды в матче с Люксембургом в квалификации ЧМ-2018.
- Мы все делали правильно. Впрочем, должны были забить больше голов и избежать проблем в некоторых эпизодах. Но главное, что мы набрали три очка и забили три мяча — это хороший результат, - заявил Дешам.
Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав 13 очков после 5 туров.
Дидье Дешам: Мне ничего ответить Бензема, думаю только о предстоящих матчах
Матч
Люксембург - Франция - 1:3 (1:2)
Голы
Жиру 28 (0:1). Жоаким 34 (1:1 - пен.). Гризманн 37 (1:2 - пен.). Жиру 77 (1:3).
Состав
Люксембург: Морис (Шон, 21), Мальже, Шано, Филиппс, Янс, Жерсон, Мутш (Бонерт, 62), Мартинс Перейра, Да Мота (Родригес, 81), Бенси, Жоаким
Франция: Льорис, Менди, Сидибе (Жалле, 62), Косьельни, Умтити, Матюиди (Рабьо, 83), Канте, Пайе (Мбаппе, 78), Гризманн, Дембеле, Жиру
Предупреждения:
Да Мота, 37; Жоаким, 43; Филиппс, 45 - Матюиди, 32
Судья:
Андрис Трейманис (Латвия)
Место и дата
25 марта 22:45, Жозе Бартел, Онлайн-трансляция