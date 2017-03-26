Бобровский - первая звезда дня в НХЛ

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче с «Филадельфией» (1:0) голкипер отразил все 36 бросков по своим воротам. Бобровский стал первым вратарем в истории «Коламбуса», кому удалось одержать 40 побед в сезоне.

Второй звездой стал форвард «Флориды» Джонатан Маршессо, оформивший хет-трик в матче с «Чикаго» (7:0).

Третья звезда - защитник «Монреаля» Андрей Марков, набравший три очка (2+1) в матче с «Оттавой» (3:1).