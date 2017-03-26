Феттель выиграл «Гран-при Австралии», Хэмилтон - второй, Квят - 9-й

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем первого этапа чемпионата мира «Формулы-1» 2017 года.

Четырехкратный чемпион мира ушел в гонку со второй позиции на стартовой решетке. В дальнейшем Себастьяну удалось обойти британца Льюиса Хэмилтона за счет более удачной тактики пит-стопов.

Для Феттеля эта победа стала 43-й в карьере.



На подиуме оказались и два пилота «Мерседеса»: Хэмилтон и дебютант команды финн Валттери Боттас.

Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», пересек финишную черту девятым. Он мог показать более высокий результат, но за несколько кругов до финиша Даниила вызвали в боксы.

Свое первое очко в карьере заработал французский пилот «Форс Индии» Эстебан Окон.

Гран-при Австралии



1. Себастьян Феттель («Феррари»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9.975

3. Валттери Боттас («Мерседес») +11.250

4. Кими Райкконен («Феррари») +22.393

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +28.827

6. Фелипе Масса («Уильямс») 83.386

7. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг

11. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

12. Антонио Джовинацци («Заубер») +2 круга

13. Стоффель Вандорн («Макларен») + 2 круга

14. Фернандо Алонсо («Макларен») DNF

15. Кевин Магнуссен («Хаас») DNF

16. Лэнс Стролл («Уильямс») DNF

17. Даниэль Риккардо («Ред Булл») DNF

18. Маркус Эрикссон («Заубер») DNF

19. Джолион Палмер («Рено») DNF

20. Ромен Грожан («Хаас») DNF