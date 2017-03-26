Никита Симонян: Для меня огромная честь открыть стадион «Фишт»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что для него будет огромной честью открыть сочинский стадион «Фишт» перед товарищеским матчем между сборными России и Бельгии.

- Я уроженец Краснодарского края, я родился в Армавире и год назад стал почетным гражданином этого города. Для меня огромная честь открыть стадион «Фишт». Я отдам один пас капитану бельгийской сборной, а другой - капитану нашей сборной, - сказал Симонян в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что стадион «Фишт» откроется после реконструкции товарищеским матчем футбольных сборных России и Бельгии 28 марта. На стадионе «Фишт» пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу.