Де Брюйне пропустит матч со сборной России из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне покинул расположение сборной Бельгии.

Де Брюйне в ближайшие часы вернется в Манчестер, где и продолжит восстановление после травмы паха, из-за которой он был вынужден пропустить матч квалификации ЧМ-2018 с греками (1:1).

Уже 2 апреля «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Арсеналом» в АПЛ, и врачи «горожан» надеются, что полузащитник сможет вернуться в строй к этой игре.

Таким образом, Де Брюйне пропустит и товарищеский матч бельгийцев со сборной России, который состоится 28 марта в Сочи.