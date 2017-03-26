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Де Брюйне пропустит матч со сборной России из-за травмы

Источник:  Sky SportsКомментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне покинул расположение сборной Бельгии. 

Де Брюйне в ближайшие часы вернется в Манчестер, где и продолжит восстановление после травмы паха, из-за которой он был вынужден пропустить матч квалификации ЧМ-2018 с греками (1:1).

Уже 2 апреля «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Арсеналом» в АПЛ, и врачи «горожан» надеются, что полузащитник сможет вернуться в строй к этой игре.

Таким образом, Де Брюйне пропустит и товарищеский матч бельгийцев со сборной России, который состоится 28 марта в Сочи.

Матч

Россия - Бельгия

Место и дата

28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция


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