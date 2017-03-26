Миронова выиграла гонку преследования на чемпионате России
Представительница Свердловской области Светлана Миронова стала победительницей гонки преследования на чемпионате России по биатлону, который проходит в Увате.
Биатлонистка допустила пять промахов на четырех огневых рубежах.
Второй финишировала Анастасия Загоруйко (Тюменская область), третьей — Ирина Услугина (Тюменская область).
Чемпионат России по биатлону
Уват
Гонка преследования
Женщины
1. Светлана Миронова
2. Анастасия Загоруйко
3. Ирина Услугина
4. Лариса Куклина
5. Дарья Виролайнен
6. Виктория Сливко
7. Ирина Старых
8. Ульяна Кайшева
9. Екатерина Шумилова
10. Екатерина Юрлова
10. Анна Никулина