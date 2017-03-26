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Миронова выиграла гонку преследования на чемпионате России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Представительница Свердловской области Светлана Миронова стала победительницей гонки преследования на чемпионате России по биатлону, который проходит в Увате.

Биатлонистка допустила пять промахов на четырех огневых рубежах. 

Второй финишировала Анастасия Загоруйко (Тюменская область), третьей — Ирина Услугина  (Тюменская область).

Чемпионат России по биатлону

Уват (Тюменская область).

Гонка преследования

Женщины

1. Светлана Миронова (Свердловская область) — 33:01.6 (5)

2. Анастасия Загоруйко (Тюменская область) +6.2 (1)

3. Ирина Услугина (Тюменская область) +15.9 (2)

4. Лариса Куклина (ЯНАО) +43.9 (1)

5. Дарья Виролайнен (ХМАО) +55.5 (5)

6. Виктория Сливко (Тюменская область) +1:03.0 (3)

7. Ирина Старых (Тюменская область) +1:17.4 (3)

8. Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика) +1:36.9 (2)

9. Екатерина Шумилова (ХМАО) +1:38.2 (3)

10. Екатерина Юрлова (Санкт-Петербург) +1:41.5 (1)

10. Анна Никулина (Новосибирская область) +1:41.5 (4) 

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