Куницкая проиграла Эвингер в поединке за пояс Invicta FC (Видео)
Россиянка Яна Куницкая проиграла американке Тони Эвенгер в бою за титул чемпионки легчайшей весовой категории организации Invicta FC.
Во втором раунде американка сумела провести удушающий прием, заставив Куницкую сдаться.
Напомним, что этот поединок стал уже вторым между соперницами. В ноябре прошлого года россиянка одержала победу болевым приемом на руку. Однако, Эвингер подала апелляцию и результат был изменен на «несостоявшийся».
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