Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Австралии. Гонка
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Мордовия- : -Факел
Футбол  ЦСКА- : -Арсенал Тула
Футбол  Тосно- : -Динамо
Футбол  Азербайджан- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Куницкая проиграла Эвингер в поединке за пояс Invicta FC (Видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Яна Куницкая проиграла американке Тони Эвенгер в бою за титул чемпионки легчайшей весовой категории организации Invicta FC.

Во втором раунде американка сумела провести удушающий прием, заставив Куницкую сдаться.

Напомним, что этот поединок стал уже вторым между соперницами. В ноябре прошлого года россиянка одержала победу болевым приемом на руку. Однако, Эвингер подала апелляцию и результат был изменен на «несостоявшийся».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Девушка дня. Обворожительная кикбоксерша из Белоруссии Екатерина ВандарьеваДевушка дня. Обворожительная кикбоксерша из Белоруссии Екатерина Вандарьева26-летняя Екатерина Вандарьева – белорусская спортсменка, выступающая в кикбоксинге и тайском боксе.Сергей Харитонов: Главная цель – стать чемпионом BellatorСергей Харитонов: Главная цель – стать чемпионом BellatorРоссийский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Сергей Харитонов в преддверии поединка против Чейза Гормли дал интервью на JunkieM-1 Challenge 76 в Назрани. Промо-ролик турнираПромоутерская компания M-1 Global представила промо-ролик турнира M-1 Challenge 76, который состоится в Назрани (Ингушетия) 22 апреля.«Эээ, нормально скажи, да...» В Якутии произошел скандал на турнире по ММА«Эээ, нормально скажи, да...» В Якутии произошел скандал на турнире по ММАОчередной неприятный инцидент произошел в смешанных единоборствах.Профессиональный игрок в покер собирается провести бой в ММАПрофессиональный игрок в покер, мульти-миллионер Дэн Бильзерян собирается провести поединок по правилам смешанного стиля.Бразильский боец UFC отстранен на два года за употребление стероидовБоец смешанного стиля 33-летний Вискарди Андраде отстранен USADA на два года за положительный допинг-тест. В организме спортсмена были найдены следы метаболитов анаболического стероида станазола.Абукар Яндиев: Я осуществил свою мечту, пришло время взять паузуДействующий чемпион M-1 Challenge в легком весе Абукар Яндиев прокомментировал свое решение временно прекратить выступления в смешанных единоборствах, а так же рассказал, что может вернуть его на ринг.Харитонов проведет бой против Лопеса на турнире в КитаеОпределился соперник Сергея Харитонова на турнире M-1 Challenge 80, который пройдет 15 июня в Харбине (Китай). Им станет известный бразильский тяжеловес Маркус Винициус Лопес (Бразилия, 11-5).Виталий Минаков: Такое впечатление, что многие ждут поражения Федора ЕмельяненкоНепобежденный российский боец смешанного стиля Виталий Минаков высказался о предстоящем поединке Федора Емельяненко и Мэтта Митриона, а также остался недоволен отношением к российскому спортсмену со стороны болельщиков.Яна Куницкая: Обязательно вернусь в зал Jackson Wink MMAРоссийская девушка-боец ММА Яна Куницкая, которой 22 марта предстоит титульный поединок в организации Invicta против американки Тони Эвингер, рассказала, что ей понравилось тренироваться в зале Jackson Wink MMA.Александр Бутенко: Из-за сгонки веса мне диагностировали почечную недостаточностьЭкс-чемпион M-1 Challenge в легком весе Александр Бутенко принял решение перейти в новую весовую категорию и сменить команду.Суд продлил арест Дацика до 17 мая по делу о нападении на публичные домаПетроградский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца продлил арест националиста и бывшего бойца ММА Вячеслава Дацика, который обвиняется в разбое.Экс-боец UFC Бэйдер подписал контракт с BellatorАмериканский боец смешанного стиля Райан Бэйдер подписал контракт с промоутерской компанией Bellator.Вандерлей Силва сразится против Соннена на Bellator 180Бразильский боец смешанного стиля Вандерлей Силва свой следующий поединок проведет на турнире Bellator 180.Льюис подерется с Хантом на турнире UFC Fight Night 110Американский боец смешанного стиля Деррик Льюис свой следующий бой в UFC проведет против новозеландца Марка Ханта.Боец ММА Коппенхэйвер может быть приговорен к пожизненному лишению свободыЭкс-боец UFC и Bellator Джонатан Коппенхэйвер (14 побед, 5 поражений) может быть приговорен к пожизненному лишению свободы.Леван Макашвили: Судя по уровню мастерства Макгэнна, я выиграю у него с легкостьюУчастник одного из самых интригующих поединков турнира Fight Nights Global 62 (31 марта, Москва) Леван Макашвили не сомневается в своей победе над Джеком Макгэнном.Джек Макгэнн: Я нокаутирую Макашвили, максимум за три минутыУчастник турнира Fшпре Nights Global 62 Джек МакГэнн из Ливерпуля прогнозирует скоротечный исход поединка против Левана Макашвили, встреча между которыми состоится 31 марта в ГЦКЗ «Россия».Макгрегор заявил, что бой против Мэйвезера может состоится в сентябреЧемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор заявил, что бой с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером может состояться в этом году.M-1 Challenge 76. Саррафф сразится против Морозова22 апреля на турнире M-1 Challenge 76 чемпион двух бразильских MMA-промоушенов Фабрисио Саррафф (Бразилия, 21-9) выйдет в рейдж, чтобы проэкзаменовать вице-чемпиона мира по смешанным боевым единоборствам Сергея Морозова (Казахстан, 7-3).
Футбол
Арьен Роббен: Матч в Болгарии - это настоящий кошмар
Теннис
Кузнецов проиграл Карловичу во втором круге турнира в Майами
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Оттаву», Марков сделал дубль
Хоккей
Гол Куликова помог «Баффало» обыграть «Торонто»
все новости
куницкая яна
куницкая яна
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства